Cristiano Ronaldo passa em branco após polêmica, mas Rashford dá vitória ao United no fim

O Manchester United não fez uma partida de encher os olhos, mas voltou a vencer no Campeonato Inglês ao derrotar o West Ham, por 1 a 0, neste sábado, no estádio Old Trafford. O gol da vitória na abertura da 23ª rodada foi de Rashford, aos 47 minutos da etapa complementar. Cristiano Ronaldo, envolvido em polêmica com o técnico Ralf Rangnick no jogo pasado, passou em branco.

Com a vitória, o Manchester United entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões, mais precisamente na quarta posição, com 38 pontos, atrás apenas de Manchester City (56), Liverpool (45) e Chelsea (44). O West Ham caiu para quinto, com 37.

Na última quarta-feira, na vitória contra o Brentford, por 3 a 1, Cristiano Ronaldo não escondeu a irritação ao ser substituído por Rangnick, que minimizou a revolta do português. O camisa 7 já havia mostrado insatisfação com a situação do clube no Campeonato Inglês e chegou a ser dúvida frente ao West Ham por conta de dores no pescoço. No entanto, atuou os 90 minutos normalmente.

Em campo, Cristiano Ronaldo buscou o jogo, criou as principais oportunidades do Manchester United, que teve o domínio total no primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Os Reds tiveram 55% de posse de bola e viram o adversário ter apenas uma chance de gol.

O panorama do segundo tempo não foi diferente. O West Ham continuou apostando no contra-ataque, enquanto o United seguiu pressionando, mas sem conseguir uma conclusão limpa. O time visitante acabou gostando da partida e resolveu colocar o goleiro De Gea para trabalhar. Foram duas defesas importantes para assegurar o zero no placar.

Quando tudo indicava que o jogo terminaria empatado, apesar das inúmeras tentativas de Cristiano Ronaldo, Rashford apareceu para salvar o dia. O atacante recebeu de Cavani e chutou rasteiro para o gol, sem dar qualquer tipo de chance para o West Ham reagir.

Ainda neste sábado, o Newcastle respirou na luta contra o rebaixamento ao derrotar o Leeds United por 1 a 0. No entanto, ainda segue na 18ª colocação, com 15 pontos, contra 22 do rival, em 15º. Já o Wolverhampton venceu o Brentford por 2 a 1 e subiu para a oitava posição, com 34.