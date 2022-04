Cristiano Ronaldo pede desculpas após agressão a jovem torcedor do Everton

Cristiano Ronaldo veio à público se desculpar com o jovem torcedor do Everton agredido no final da partida realizada no último sábado. Na ocasião, irritado com a derrota por 1 a 0, o astro do Manchester United, derrubou o celular do garoto, que filmava a ida da equipe visitante ao vestiário.

Em post no Instagram, Cristiano Ronaldo pediu desculpas ao garoto e o convidou para assistir a um jogo do United, no estádio de Old Trafford, como forma de se retratar pelo episódio.

"Nunca é fácil lidar com emoções em momentos difíceis como o que estamos enfrentando. No entanto, temos sempre que ser respeitosos, pacientes e dar exemplo para todos os jovens que amam este belo esporte. Gostaria de me desculpar pela explosão e, se possível, convidar este torcedor para assistir a um jogo em Old Trafford como um sinal de fair-play", escreveu o astro.

Neste domingo, porém, Sarah Kelly, mãe do torcedor de 14 anos que teve o celular quebrado por Cristiano, divulgou uma foto da mão machucada do garoto e afirmou que irá denunciar formalmente o jogador. Segundo ela, Jacke, que é autista e sofre de dispraxia, um transtorno que causa dificuldades motoras, está muito abalado por conta da situação.

"Estávamos filmando os jogadores do United entrando no vestiário, quando Jake abaixou o celular porque Ronaldo bateu na mão dele e sua mão estava sangrando. Ele abaixou o celular para ver o que aconteceu, não conseguia nem falar", disse Sarah ao jornal Liverpool Echo.

Em comunicado, a polícia de Merseyside confirmou abriu uma investigação contra o atleta do United.

"Nós estamos em contato com o Manchester United e o Everton após alguns relatos de um suposto ataque no jogo entre eles, no Goodison Park. Quando os jogadores estavam saindo do campo às 14h30 (horário da Inglaterra), foi relatado que um menino foi agredido por um dos jogadores da equipe visitante. As investigações estão em andamento e os oficiais estão atualmente trabalhando com o Everton para revisar as imagens das câmeras de segurança e estão realizando extensas investigações de testemunhas para estabelecer se uma ofensa ocorreu".

Confira o momento da agressão: