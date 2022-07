Cristiano Ronaldo pede para rescindir contrato com Manchester United, diz jornal britânico

Cristiano Ronaldo pediu para deixar o Manchester United. Em reunião realizada na última terça-feira, o astro português solicitou ao clube a rescisão de seu contrato, válido até junho de 2026. As informações são do jornal britânico Daily Mail. O pedido teria sido entregue durante uma reunião para discutir o futuro do atacante no clube.

Do outro lado, o Manchester United se mantém irredutível quanto a permanência de Cristiano Ronaldo e não deseja negociá-lo. Contudo, o português não esconde o desejo de deixar a equipe e buscar uma nova equipe, sobretudo uma que disputará a Liga dos Campeões. A equipe britânica terminou a última temporada na sexta posição do Campeonato Inglês, sem se classificar para o principal torneio de clubes do continente.

A situação de Cristiano Ronaldo, no entanto, não é fácil. Mesmo deixando público o desejo de trocar de clube, o astro tem colecionado recusa de diversos clubes. Mais recentemente, o Atlético de Madrid descartou sua contratação. Questionado sobre o assunto, o presidente do clube, Enrique Cerezo, foi categórico ao negar a possibilidade da negociação.

Equipes como Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint-Germain também foram exemplos de clubes que fecharam suas portas para o astro, muito por causa da alta pedida salarial. Nem mesmo o Real Madrid, equipe que defendeu entre 2009 e 2018, aceitou seu retorno.

Com o mercado limitado nos principais clubes europeus, a empresa portuguesa ventila um possível retorno de Cristiano Ronaldo ao Sporting, de Portugal, clube que o revelou. Ainda, o canal português TVI afirma que um clube da Arábia Saudita ofereceu 250 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,3 bilhão) pelo jogador por dois anos de contrato.