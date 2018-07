Cristiano Ronaldo pede 'pés no chão' a Portugal

Por isso, Cristiano Ronaldo prega ''pés no chão'' para o elenco do qual é o capitão. "Foi mais uma etapa conseguida. Agora vamos ver quem vamos enfrentar. A esperança é grande, mas vamos com os pés no chão. A próxima partida é para ganhar", disse o jogador, em entrevista à rede de televisão portuguesa RTP.

O craque da Portugal classificou como "super justa" a vitória por 1 a 0 sobre a República Checa, nesta quinta, com gol dele, mas preferiu ressaltar a força do grupo quando perguntado sobre o seu papel no resultado. "O bom é a equipe, o espírito de grupo. Percorremos um caminho muito difícil."

Já o técnico Paulo Bento, apesar de afirmar que o título da Eurocopa ainda está longe, já se vê passeando por todas as sedes ucranianas da competição. "O objetivo é ganhar a semifinal e jogar nas quatro cidades da Ucrânia", comentou o treinador, que já esteve em Lviv e Járkov na fase de grupos, jogará a semifinal em Donetsk contra Espanha ou França e sonha, depois, estar na final em Kiev.