Cristiano Ronaldo perde pênalti e Real fica a 9 pontos do Barça

O Real Madrid se afastou dos líderes do Campeonato Espanhol neste domingo ao empatar com o Málaga por 1 a 1, fora de casa. Cristiano Ronaldo viveu dia de herói e vilão, por marcar o único gol dos visitantes e por desperdiçar uma cobrança de pênalti quando o Real liderava o placar.

Com o tropeço, o Real ficou mais longe do arquirrival. O Barcelona está agora 9 pontos à frente do time de Madrid. Tem 63, contra 54 da equipe de Cristiano Ronaldo. O ponto somado neste domingo deixou o Real provisoriamente na frente do Atlético de Madrid, que também tem 54, mas perde nos critérios de desempate. O Atlético, contudo, joga ainda neste domingo, contra o Villarreal.

O tenso jogo deste domingo em Málaga teve o placar aberto por Cristiano Ronaldo, em posição de impedimento. Ele encobriu o goleiro ao completar cobrança de falta de Luka Modric, aos 32 minutos. Apenas três minutos depois, o atacante português sofreu falta dentro da área. Mas, na cobrança, foi defendido pelo goleiro do Málaga.

A situação do Real piorou no segundo tempo. O time da casa passou a buscar mais o ataque e teve sucesso aos 22 minutos. Sem marcação dentro da área, o zagueiro Raul Albentosa bateu para as redes, empatando o duelo. Daí em diante o jogo ficou mais "pegado", porém sem maiores lances de perigo para os dois lados.

Depois deste tropeço, o Real tentará se reabilitar em um clássico, que também será um confronto direto na tabela do Espanhol. No próximo sábado, o duelo será com o Atlético de Madrid, no Santiago Bernabéu. Uma nova vacilada pode acabar com as chances de título do Real.