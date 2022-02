Cristiano Ronaldo pode trocar Manchester United pelo Paris Saint-Germain, diz imprensa inglesa

Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United, onde chegou no meio do ano passado, ao final dessa temporada. Segundo o jornal inglês The Mirror, o português se sente insatisfeito com o desempenho do clube inglês e teria expresso o desejo de deixar o clube a seu empresário, Jorge Mendes.

Em apenas quarto lugar na Premier League, o United também amarga eliminações na FA Cup e na Copa da Liga Inglesa. Além disso, o clube também sofreu uma troca de técnico durante a temporada: Ole Gunnar Solskjaer por Ralf Rangnick, o que ajuda a explicar a instabilidade e o desempenho da equipe na temporada.

Leia Também Bruno Guimarães chega com ambição de ganhar o título da Liga dos Campeões no Newcastle

Até aqui, o destino mais provável de Cristiano é o Paris Saint Germain, onde jogaria ao lado de Neymar e Messi. Para isso, Zinedine Zidane será decisivo para a ida do jogador à França. De acordo com o jornal inglês Daily Mirror, o técnico, que conquistou três títulos da Liga dos Campeões com o português no Real Madrid, é especulado para assumir o comando do time parisiense e colocou como uma das condições para sua chegada a contratação do craque português.

Zidane é o favorito para assumir o comando técnico, caso Maurício Pochettino realmente deixe o clube francês ao final dessa temporada. O argentino é especulado para retornar ao futebol inglês e assumir o comando do próprio Manchester United.

Cristiano ainda chegaria para suprir a perda de Kylian Mbappé, jogador francês que deve ir para o Real Madrid na próxima janela. Sem o protagonismo no PSG, a jovem estrela já acenou para a possibilidade deixar o clube, ainda no início dessa temporada.

No entanto, um possível negócio entre os clubes só seria possível na próxima janela, na metade desse ano. Nessa temporada, Cristiano Ronaldo disputou 24 partidas pelo United, com 14 gols e três assistências.