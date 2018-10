Cristiano Ronaldo posta foto com Alex Ferguson no retorno ao Old Trafford

Cristiano Ronaldo teve dois momentos de muita felicidade, terça-feira, no Old Trafford, em Manchester. O primeiro foi com a vitória da Juventus sobre o time da casa, por 1 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O segundo foi reencontrar com o técnico Alex Ferguson, com quem trabalhou entre os anos de 2003 a 2009 no clube inglês.

O jogador português fez questão de postar uma foto ao lado do treinador escocês em suas redes sociais nesta quarta-feira para destacar o reencontro com o lendário ex-técnico do Manchester United. "Grande treinador e, acima de tudo, um homem maravilhoso. Ele me traz muitas lembranças dentro e fora de campo. Fico muito feliz de vê-lo em boa forma", afirmou o atacante

Este duelos entre os dois times marcou o retorno de Cristiano Ronaldo ao estádio da equipe de Manchester, pela qual, sob a orientação de Ferguson, ganhou três títulos de campeão inglês, um da Liga dos Campeões e mais outro do Mundial de Clubes da Fifa, além de ter faturado uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa do país. Neste período, ele também foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2008.

Aos 76 anos, Ferguson comandou o Manchester United de 1986 até 2013. Neste longo período em que esteve à frente da equipe, conquistou incríveis 38 títulos. Ele se aposentou da carreira de treinador em 2013, logo após ganhar pela 13ª vez pelo clube o Campeonato Inglês, sendo que entre os seus troféus estão dois da Liga dos Campeões e um do Mundial de Clubes da Fifa.

Em maio passado, o escocês sofreu uma hemorragia cerebral e chegou a ficar em coma, mas conseguiu superar o grave problema de saúde. Naquela ocasião, Ronaldo também se manifestou pelas redes sociais para lamentar o ocorrido antes de o ex-treinador se recuperar. "Meus pensamentos e orações estão com você, meu querido amigo. Seja forte, chefe!", disse o português.