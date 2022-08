Cristiano Ronaldo promete revelar verdade e critica imprensa: 'Acertaram 5 de 100'

Cristiano Ronaldo foi às redes sociais para criticar a imprensa e afirmar que concederá uma entrevista em algumas semanas, na qual revelará a verdade sobre as negociações que envolvem sua saída do Manchester United.

"Saberão a verdade quando der entrevista daqui umas semanas. Tenho um livro de notas e nos últimos meses das 100 notícias que fizeram, só acertaram cinco. Imaginem como são as coisas. Fique aí com essa dica", escreveu o português em resposta a uma publicação no Instagram sobre o interesse do Atlético de Madrid em contratar Cristiano Ronaldo.

A mensagem escrita na página "Cristiano Ronaldo - O lendário" afirma que Edu Aguirre, jornalista e amigo do astro lusitano, informou que partiu do Atlético de Madrid a sondagem para a contratação do atleta, não o contrário. Cristiano Ronaldo seria um pedido do técnico Diego Simeone, mas o clube espanhol não teria capacidade financeira para arcar com os salários.

A BBC, da Inglaterra, noticiou nesta terça-feira que Cristiano Ronaldo pode ser dispensado pelo Manchester United. De acordo com a emissora, a presença do português tem abalado a confiança do elenco e causado sentimentos negativos.

Cristiano Ronaldo praticamente não participou da pré-temporada do Manchester United para a temporada 2022/23. Ele expressou sua insatisfação com o clube e queria partir para uma equipe que disputasse a Liga dos Campeões. Mesmo assim, suas tentativas não surtiram efeito e até o momento foram em vão. Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint-Germain foram alguns dos times que recusaram o atleta.

Cristiano Ronaldo participou das duas rodadas inaugurais do Campeonato Inglês. Na estreia, que culminou com derrota para o Brighton (2 a 1), começou no banco. Foi titular na goleada sofrida diante do Brentford, por 4 a 0, no último fim de semana.