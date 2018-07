Cristiano Ronaldo rebate críticas e exalta Mourinho no comando do Real Madrid

ZURIQUE - Com o Real Madrid enfrentando momento ruim no Campeonato Espanhol - está 18 pontos atrás do líder Barcelona e figura na terceira posição da tabela -, Cristiano Ronaldo voltou a ser alvo de críticas, embora siga atravessando uma boa fase individual. Autor de cinco gols nos dois primeiros jogos do seu clube no ano, o astro português rebateu comentários negativos feitos em relação a ele, em entrevista ao site oficial da Fifa, publicada nesta segunda-feira, na qual também exaltou o seu compatriota José Mourinho, a quem considera o "melhor técnico do mundo".

Ao ser questionado sobre as razões de ter o seu nome envolvido em muitas polêmicas, o atacante garantiu não entender os motivos para isso e respondeu: "Não sei, não posso dar essa resposta com 100% de certeza, também tenho me perguntado. Quem me conhece, quem jogou comigo, sabe o tipo de pessoa que sou. Quem não me conhece pode dizer o que quiser e pensar o que quiser. Respeito quem me critica, porque sei que essas opiniões sobre mim não estão corretas. É preciso saber viver com isso porque faz parte da vida de todos os jogadores. De todas as pessoas, na verdade".

Segundo melhor jogador do mundo na eleição da Fifa que consagrou Messi o maior craque do planeta pelo quarto ano consecutivo, Cristiano Ronaldo também admitiu que a pressão exagerada no Real Madrid muitas vezes acaba prejudicando o desempenho do time. E, ao falar sobre o assunto, o craque pediu maior valorização e respeito ao trabalho de Mourinho, que passou a ficar muito pressionado no seu cargo por causa da campanha ruim realizada pelo clube madrilenho nesta edição do Campeonato Espanhol.

"As pessoas se manifestam à sua maneira, e é preciso respeitá-las, mas acho que devem ter um pouco de paciência. Tenho certeza de que o Mourinho sempre quer o melhor para o clube, e vai defendê-lo até a morte como todos os que estão ao lado dele sabem, mas a opinião do público deve ser respeitada. Na minha opinião, ele é o melhor treinador do mundo, com muita experiência e que ganhou tudo", ressaltou.

Já ao falar sobre a influência da pressão no desempenho dos jogadores do Real, o astro português admitiu que ela é "demais e algumas vezes afeta" o time, mas enfatizou: "Temos de tentar superar, não podemos nos afetar com o que dizem de nós, principalmente na imprensa, que fala todos os dias do Real Madrid. Afinal de contas, é uma decisão individual: quem quer, lê; quem não quer, não lê. Não importa muito o que dizem os jornais, e por isso não é preciso fazer um drama do assunto".

E, com o Real hoje longe de brigar pelo título espanhol, Cristiano Ronaldo já começa a projetar o confronto que irá travar com o Manchester United, seu ex-clube, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ao fazer uma comparação com o seu ex-time, ele admitiu que a pressão exercida sobre ele no Real é maior do que a sofrida nos tempos de atleta da equipe inglesa.

"São os dois melhores times do mundo, e por isso é sempre difícil obter sucesso neles. Têm coisas boas e coisas menos boas. Acho que no Real Madrid há mais pressão do que no Manchester. Estou nele há três anos e meio e acho que é assim porque todos estão muito concentrados em ganhar pela décima vez a Liga dos Campeões. Isso cria uma certa ansiedade, que se sente a todo momento", disse o jogador, para depois afirmar que as chances de classificação às quartas de final neste mata-mata diante dos inglesa são de "meio a meio para cada equipe".

"Nenhuma equipe é invencível, mas, quando jogamos ao máximo, somos um grupo realmente bom. Não se deve esquecer que o Manchester United teve um grande início de campeonato, tem uma vantagem enorme na Liga Inglesa (Campeonato Inglês), mas, de fato, se jogarmos à nossa altura poderemos superá-lo. Para isso, devemos estar unidos e jogar em equipe, como fizemos em muitas outras partidas", receitou.