Cristiano Ronaldo recebe certificado do Guinness como maior artilheiro por seleções

Cristiano Ronaldo recebeu nesta sexta-feira o reconhecimento do Guinness Book, o Livro dos Recordes, como maior artilheiro por seleções. O jogador posou para foto com o certificado da façanha alcançada na última terça-feira.

Na ocasião, ele marcou os dois gols da vitória de Portugal por 2 a 1 sobre a Irlanda, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2022. Ele chegou aos 111 gols pela equipe portuguesa e se isolou na lista de principal artilheiro.

"Obrigado ao 'Guinness World Records'. É sempre bom ser reconhecido como um quebrador de recordes mundiais. Vamos continuar tentando definir os números ainda mais altos", comemorou Cristiano Ronaldo.

Até então, o craque português dividia o recorde com Ali Daei, do Irã, que marcou 109 gols entre 1993 e 2006. Cristiano Ronaldo, de 36 anos, tem 111 gols em 180 partidas disputadas por Portugal. E não é a primeira vez que o novo reforço do Manchester United recebe o certificado do Guinness.

"Thank you to the Guinness World Records. Always good to be recognized as a world record breaker. Let’s keep trying to set the numbers even higher!" Congratulations @Cristiano! Full story https://t.co/WTcHcOZSoZ pic.twitter.com/FQ5X0zM6Wu — Guinness World Records (@GWR) September 3, 2021

Ele é o maior artilheiro da Liga dos Campeões, com 134 gols. Também é o jogador com mais gols em uma temporada pela competição europeia, com 17. Também é o atacante com maior número de gols em competições europeias por seleções, incluindo eliminatórias, com 23.

Além disso é o atleta com mais seguidores no Twitter e no Instagram. Ainda nas redes sociais é quem tem o maior número de curtidas no Facebook (124.726.150) e o perfil mais visualizado do Wikipedia (122 milhões de visualizações).