Cristiano Ronaldo recebe prêmio 'Golden Foot' e agradece nas redes sociais

O atacante da Juventus Cristiano Ronaldo foi o vencedor do prêmio 'Golden Foot' destinado aos jogadores mais velhos que 28 anos, e recebeu o prêmio neste domingo em sua casa. O português se disse honrado e agradeceu aos fãs. Além do troféu, Cristiano Ronaldo também fez um molde de seus pés, que ficará exposto na 'Champions Promenade', em Mônaco.

O português foi o mais votado de uma lista com nomes como Messi, Lewandowski, Chiellini, Neymar, Sergio Ramos, Aguëro, Piqué, Salah e Arturo Vidal. A votação aconteceu no site oficial da premiação. Em razão da pandemia, a cerimônia de entrega do troféu foi cancelada, por isso Cristiano Ronaldo recebeu o troféu em casa.

"Estou honrado em vencer o Golden Foot e ser imortalizado na Champion Promenade, em Monaco, juntamente a algumas das maiores lendas do futebol de todos os tempos. Estou verdadeiramente emocionado e quero agradecer aos fãs ao redor do mundo por votarem em mim", escreveu o atleta da Juventus nas redes sociais.

Na premiação de melhor do mundo da Fifa, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, ficou à frente de Messi e Cristiano Ronaldo, o que foi pouco contestado. Na atual temporada, Cristiano Ronaldo vem em boa fase, brigando pela artilharia do Campeonato Italiano.