Cristiano Ronaldo reclama de críticas no Real Madrid: 'Os números falam por si'

O astro Cristiano Ronaldo afirmou que as críticas a ele estão aumentando, e ele não as considera justas. O português fez seus comentários após marcar duas vezes na vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Borussia Dortmund, na última terça-feira, na Alemanha, pela Liga dos Campeões da Europa. "Parece que jogo após o jogo eu tenho que mostrar quem eu sou. Estou surpreso com a opinião pública sobre mim. Novamente, os números falam por si", afirmou.

Ronaldo também marcou duas vezes na estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões, na vitória por 3 a 0 sobre o APOEL. Mas ele recebeu muitas críticas depois de uma má atuação na derrota para o Betis, pelo Campeonato Espanhol, na quarta-feira passada, quando o português perdeu várias oportunidades claras de gol.

"Estou feliz porque sei que quando tudo está normal, quando estou bem e as oportunidades aparecem, vou marcar. Às vezes, o goleiro vai defender ou a trave vai me parar, mas isso faz parte de futebol. Eu sempre trabalho da mesma maneira. Eu sou um exemplo de profissional. Nunca me desespero, embora algumas pessoas possam pensar que isso ocorra. Estou sempre com a cabeça boa e clara, preparada para os desafios e para as críticas, que estão piorando".

Esta não é a primeira, e provavelmente não será última vez, que Ronaldo se queixa de críticas. Mas o português reiterou que está feliz jogando no Real e que nunca disse que queria sair, algo especulado após ele ser alvo de uma investigação de fraude fiscal na Espanha no início deste ano.

"Você não ouviu isso de mim", disse Ronaldo. "As pessoas falam sobre Cristiano todos os dias, em todo o mundo. Se eu tivesse que responder a todas as pessoas que falam sobre mim, eu só faria isso, e não pode ser assim. Eu vivo para o futebol e para minha família, o resto é secundário. Tudo o que envolve o nome de Cristiano é uma notícia em todo o mundo, é normal. Quando você é um grande nome, as pessoas sempre falarão sobre você".

Ronaldo se negou a comentar a possibilidade de renovar o seu contrato com o Real, declarando que o presidente do clube, Florentino Perez, é quem deveria falar sobre isso. Além disso, apontou que o time não depende dele para ter sucesso. "Quando Cristiano não está jogando, o Real Madrid continua o mesmo. Vejo o Real Madrid forte, com uma ótima equipe, um grande elenco".

O jogo contra o Dortmund foi o 400º de Ronaldo pelo Real Madrid desde a sua estreia em 2009. Ele é o maior artilheiro da história do clube com 412 gols. O português teve um início lento na temporada após receber uma suspensão de cinco duelos por um árbitro na Supercopa da Espanha. Ainda assim, marcou cinco gols em seis partidas até agora.