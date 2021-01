Cristiano Ronaldo recusa oferta do governo saudita para promover turismo no país, diz jornal

O atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus e da seleção portuguesa, recusou uma oferta de seis milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões) do governo da Arábia Saudita para promover o turismo no país do Oriente Médio. Segundo o jornal inglês The Telegraph, a intenção dos sauditas era usar a imagem do atleta nas ações usadas para atrair mais visitantes estrangeiros e diminuir a dependência econômica do petróleo.

Ainda segundo o Telegraph, representantes de Messi teriam sido procurados por autoridades sauditas com a mesma intenção, mas ainda não se sabe qual foi a resposta dada por eles.

Leia Também Cristiano Ronaldo tem recorde de 760 gols contestado pela Associação Checa de Futebol

A Arábia Saudita tenta utilizar o esporte como uma forma de melhorar sua imagem na comunidade internacional, após diversas acusações de envolvimento em crimes contra os direitos humanos, como o assassinato do jornal Jamal Khashoggi em uma embaixada do país na Turquia. Um exemplo disso foi o país recebendo as Supercopas da Espanha e da Itália em 2019.

Em 2020, um fundo de investimento da Arábia Saudita anunciou a intenção de comprar o Newcastle, time que disputa a primeira divisão inglesa, assim como os Emirados Árabes fizeram com o Manchester City e o Catar com o PSG. Contudo, o negócio acabou não sendo concretizado.