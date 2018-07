Cristiano Ronaldo reforça o Real Madrid na Liga dos Campeões

GELSENKIRCHEN - O Real Madrid terá Cristiano Ronaldo com fome de bola na partida de hoje contra o Schalke 04 pela rodada de ida da Liga dos Campeões. Ele volta ao time 24 dias depois de sua última partida - foi expulso contra o Athletic de Bilbao no Campeonato Espanhol e teve de cumprir três jogos de suspensão - e tem como objetivo recuperar a artilharia da competição.

O atacante português fez gols em cinco partidas na Liga dos Campeões, e foi ultrapassado por Ibrahimovic - que chegou a dez com os dois que fez semana passada na vitória do PSG sobre o Bayer Leverkusen por 4 a 0. O técnico Carlo Ancelotti confirmou que Cristiano Ronaldo entrará no lugar do garoto Jesé. Assim, ele formará o ataque com Bale e Benzema.

O Real vive seu melhor momento na temporada. Está invicto há 26 partidas (contando todas as competições), no último fim de semana assumiu a liderança isolada do Campeonato Espanhol com três pontos de vantagem sobre Barcelona e Atlético de Madrid e sofreu apenas três gols nos últimos 14 jogos. "Estamos bem, mas o jogo será duro. O Schalke é um time bem organizado e conta com jogadores de qualidade."

Contra o Real Madrid pesa o seu péssimo retrospecto na Alemanha. Em 25 jogos no país pela Liga dos Campeões venceu apenas um - foram 18 derrotas e seis empates. No outro jogo que fechará a rodada de ida, o Galatasaray receberá o Chelsea em Istambul.