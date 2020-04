Cristiano Ronaldo renova penteado e reforça importância de quarentena

Após se envolver em polêmica por passear com filhos durante o período de quarentena em Portugal, o craque Cristiano Ronaldo vem tentando reverter a mensagem e alertar da importância do isolamento social neste momento de pandemia do novo coronavírus.

Isolado em sua mansão na Ilha da Madeira, o astro aproveitou o tempo livre para renovar seu visual e lembrar da importância de seguir as normas de saúde estabelecidas. "Permaneça em casa e mantenha-se estiloso", publicou o português em sua rede social, seguida da hashtag "Fiquem em casa, fique seguro".

Bastante ativo nas redes sociais, Ronaldo é um dos jogadores mais envolvidos na orientação às pessoas em relação à disseminação da covid-19. Vale lembrar que Portugal não adotou o isolamento social como regra. O país orientou as pessoas a manterem uma distância segura de um metro e permite passeio de pais com os filhos, assim como fez o jogador recentemente.