Cristiano Ronaldo retorna à seleção de Portugal pela 1ª vez após a Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo está de volta à seleção de Portugal. Pela primeira vez desde a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, em junho do ano passado, e a acusação de estupro nos Estados Unidos - que ele nega ter cometido -, o atacante da Juventus foi incluído na lista de convocados do técnico Fernando Santos para os dois primeiros jogos pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020 no final deste mês.

Como mandante no estádio da Luz, em Lisboa, a seleção de Portugal enfrentará a Ucrânia, no próximo dia 22, e a Sérvia, três dias depois. Serão os primeiros jogos de Cristiano Ronaldo no time nacional desde a derrota por 2 a 1 para o Uruguai, em Sochi, nas oitavas de final do Mundial da Rússia, há quase nove meses.

Neste período, o atacante de 34 anos acertou a sua transferência do Real Madrid para a Juventus, na Itália, onde está sendo decisivo nas campanhas da Liga dos Campeões da Europa - fez nesta semana os três gols que garantiram a classificação do time de Turim às quartas de final - e do Campeonato Italiano. E a seleção portuguesa avançou à fase final da Liga das Nações, que será em junho deste ano, ao avançar em um grupo que tinha Itália e Polônia.

Pela seleção, Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história, com 85 gols, e o jogador que mais vezes vestiu a camisa - 154 partidas. E foi decisivo para o título da Eurocopa de 2016, o primeiro do país, conquistado na França. "Vocês viram o que ele fez nesta semana. Não há mais nada a dizer", afirmou Fernando Santos, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva após o anúncio dos convocados.

Confira a lista de convocados da seleção de Portugal:

Goleiros - Beto (Goztepe-TUR), José Sá (Olympiakos-GRE) e Rui Patrício (Wolverhampton-ING)

Defensores - João Cancelo (Juventus-ITA), Nélson Semedo (Barcelona-ESP), José Fonte (Lille-FRA), Pepe (Porto), Rúben Dias (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund-ALE) e Mário Rui (Napoli-POR)

Meio-campistas - Danilo Pereira (Porto), Rúben Neves (Wolverhampton-ING), William Carvalho (Betis-ESP), Bruno Fernandes (Sporting Lisboa), João Mário (Inter de Milão-ITA), João Moutinho (Wolverhampton-ING) e Pizzi (Benfica)

Atacantes - Bernardo Silva (Manchester City-ING), João Félix (Benfica), Gonçalo Guedes (Valencia-ESP), Rafa Silva (Benfica), André Silva (Sevilla-ESP), Cristiano Ronaldo (Juventus-ITA), Diogo Jota (Wolverhampton-ING) e Dyego Sousa (Braga)