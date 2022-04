Cristiano Ronaldo retorna aos treinamentos no Manchester United após morte do filho recém-nascido

Cristiano Ronaldo voltou aos treinamentos no Manchester United nesta quarta-feira, 20, dois dias após anunciar o falecimento do filho recém-nascido. Ele foi visto entrando nas instalações do clube, em Carrington, com um semblante abatido, no banco de trás do carro.

Apesar do retorno às instalações e ao convívio com os demais companheiros, ainda não há uma data do retorno do atacante aos campos, muito por conta de seu estado emocional no momento. Ele foi ausência no clássico desta terça-feira diante do Liverpool, vencido por 4 a 0 pelo rival.

Leia Também Só o futebol é capaz de produzir gestos marcantes como o 'abraço' da torcida do Liverpool a CR7

O Manchester United vem dado ao jogador todo o suporte que está ao seu alcance nos últimos dias, mas ainda é cedo para afirmar se o português estará em campo já no próximo confronto, marcado para o dia 23 de abril, contra o Arsenal, pelo Campeonato Inglês

Ronaldo did a full session today after the unimaginably sad news of his baby boy’s death on Monday #mufc https://t.co/gIhduSW4yp — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) April 20, 2022

"É a maior dor que quaisquer pais podem sentir", afirmou Cristiano Ronaldo ao anunciar a morte de um de seus filhos. Georgina Rodríguez, sua namorada, estava grávida de gêmeos, informação que foi revelada em outubro ao público. A outra recém nascida, segundo a nota, passa bem. "Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade".

Durante a partida contra o Liverpool, a torcida adversária homenageou o português. Ao som de "You'll never Walk alone" (você nunca andará sozinho, em tradução livre), lema do clube, os torcedores mostraram apoio ao português aos sete minutos de jogo, em alusão à camisa 7, número que mais usou ao longo de sua carreira.