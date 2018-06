Cristiano Ronaldo se apresenta e já treina com a seleção de Portugal

A delegação portuguesa foi reforçada nesta segunda-feira em sua preparação para a Copa do Mundo, em Oeiras, nos arredores de Lisboa. No embalo de mais um título da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo se apresentou e já treinou com o restante do grupo antes do embarque para a Rússia.

O atacante do Real Madrid se apresentou depois dos companheiros para ter folga após participar da conquista da competição europeia com o time espanhol, no dia 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia. Por isso, ficou de fora dos dois amistosos disputados pela seleção de Portugal, na semana passada - empates com Tunísia e Bélgica.

Ao se apresentar à seleção, Cristiano Ronaldo não se tornou notícia somente pela boa fase com o Real, após mais um título de peso. O atacante também virou alvo de curiosidade por conta do seu futuro. Ele tem contrato até 2021, mas estaria insatisfeito com o salário atual no clube madrilenho. Por conta disso, outros times europeus demonstraram interesse em sua contratação.

O atacante vai disputar sua primeira partida pela seleção nesta preparação para a Copa ainda nesta semana, na quinta-feira, no amistoso contra a Argélia, na capital portuguesa. Depois disso, a delegação portuguesa vai embarcar para a Rússia.