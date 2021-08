Cristiano Ronaldo se despede dos companheiros na Juventus, dizem jornais; PSG mira Richarlison

A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus está cada vez mais próxima. Segundo a imprensa italiana, o jogador foi ao centro de treinamento da equipe nesta sexta-feira para se despedir dos companheiros, sem participar do treino da parte da manhã. O caminho mais provável é o Manchester City, do técnico Pep Guardiola.

Em entrevista coletiva sobre a partida deste sábado contra o Napoli, pelo Campeonato Italiano, o técnico Massimiliano Allegri foi abordado sobre a situação do astro português. O treinador afirmou que o atacante "não tem intenção de jogar" mais pela Juventus. Entregou o assunto para a diretoria. "Temos de agradecer ao Cristiano Ronaldo pelo que ele tem feito, até como exemplo para os jovens. Mas temos de seguir em frente", disse Allegri.

Cristiano Ronaldo foi contratado pela Juventus junto ao Real Madrid em 2018, por 100 milhões de euros (R$ 450 milhões na cotação da época). Três anos depois, o sonho de conquistar a Liga dos Campeões — troféu erguido pela última vez em 1996 — não veio e as contas do clube viraram prioridade. O jogador cinco vezes melhor do mundo também já não enxerga atratividade no projeto esportivo no time de Turim.

Como poucos clubes da Europa tem a capacidade financeira de pagar por alguém como Cristiano Ronaldo, o Manchester City se tornou o caminho mais natural. A equipe inglesa vê no português de 36 anos uma alternativa para o ataque após não conseguir tirar Harry Kane do Tottenham. O time de Guardiola deve pagar uma compensação financeira de 25 milhões de euros (R$ 100 milhões) para a Juventus para contar com o jogador.

Richarlison na mira do PSG

Após contratar Messi, o Paris Saint-Germain pode ter outra contratação de peso nesta janela de transferência. Próximo de vender Mbappé ao Real Madrid por 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), o clube parisiense pensa em Richarlison para suprir a saída do atacante francês.

Segundo o jornal inglês Guardian, os representantes do brasileiro estão preparados para uma negociação relâmpago com o PSG assim que a saída de Mbappé for concretizada. A janela de transferências na Europa se encerra na terça-feira, dia 31. Everton atua pelo Everton, que o liberou para a Copa América e Jogos Olímpicos.