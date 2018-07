Cristiano Ronaldo se diz cansado de comparações com Messi

Em comentários feitos no lançamento do filme sobre sua vida "Ronaldo", o atual vencedor do prêmio de Melhor do Mundo da Fifa disse à Reuters TV que não é "uma pessoa de mentira".

"Tenho meu estilo, ele tem o estilo dele, o estilo próprio dele", disse o jogador sobre Messi. "Temos que respeitar que as pessoas fazem comparações o todo tempo. E isso é normal, somos comparados desde que somos bebês, não quero dizer Messi e eu, mas todas as pessoas na escola. Quem é mais esperto, quem é mais rápido, é normal, é parte da vida", comentou.

"Não me surpreende mais, mas às vezes me deixa cansado, porque é sempre a mesma coisa, e eles ainda repetem, e repetem, e repetem, um ano, outro ano, todo ano."

Críticos do astro português dizem que sua comemoração ao marcar gols têm um ar de arrogância. Cristiano Ronaldo nunca tem vergonha de mostrar seus músculos ou de fazer gestos desafiadores ao marcar gols. Ele surpreendeu a plateia ao gritar "Sim" no microfone ao receber o prêmio de Melhor do Mundo da Fifa neste ano.

Questionado sobre os motivos pelos quais as pessoas podem não gostar dele, Cristiano Ronaldo disse: "Talvez o jeito que eu sou, minha personalidade, a forma que enxergo o futebol. Não sou uma pessoa de mentira. É normal, faz parte do negócio. Ninguém pode controlar isso".