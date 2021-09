Cristiano Ronaldo se muda de mansão de R$ 43,5 milhões por causa de barulho de ovelhas

Cristiano Ronaldo mal retornou à Inglaterra e já está de mudança. Calma. O astro português segue no Manchester United, mas decidiu se mudar da sua mansão de 6 milhões de libras (R$ 43,5 na cotação atual) por um motivo inusitado. O jogador e sua família, mulher e os quatro filhos, não conseguiam dormir de maneira adequada por causa do barulho de ovelhas, comuns na região de onde fica do imóvel.

“Embora a propriedade seja linda e esteja aninhada em campos ondulados e bosques, também ficava perto de ovelhas, que fazem muito barulho no início da manhã", disse uma fonte ao jornal britânico The Sun.

Aos 36 anos de idade, o atacante possui uma rotina de descanso bastante regrada, fundamental para seguir performando em alto nível. Segundo agentes imobiliários, a nova casa de Cristiano fica no condado de Cheshire, no noroeste da Inglaterra, e possui uma piscina, sala de cinema e garagem para quatro carros para alguns de seus carros de luxo. A mansão, avaliada em 3 milhões de libras (R$ 21,7), também conta com câmeras de segurança, portões elétricos e vigilantes 24 horas por dia.

Ainda de acordo com a publicação, os filhos do jogador estão matriculados em uma escola particular. Ele aguarda o burburinho causado pelo seu retorno à Terra da Rainha para conseguir passear com a esposa e mostrá-la seus locais preferidos.

Cristiano Ronaldo teve uma reestreia brilhante com a camisa do Manchester United no último sábado. Após ficar 12 anos longe do clube que o projetou mundialmente, o jogador marcou dois gols na vitória por 4 a 1 sobre o Newcastle. Ele marcou novamente na derrota da equipe inglesa por 2 a 1 para o Young Boys, na Suíça, na terça-feira, pela na Liga dos Campeões.

Eleito cinco vezes como melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo deixou a Juventus em agosto após três temporadas e espera repetir no Manchester United o mesmo sucesso de sua primeira passagem, quando marcou 118 gols em 292 jogos, entre 2003 e 2009.