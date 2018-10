Cristiano Ronaldo se prepara para retorno emotivo a Manchester

O atacante da Juventus Cristiano Ronaldo está pronto para fazer um retorno emotivo ao seu antigo clube Manchester United pela Liga dos Campeões na terça-feira, mas acredita que a equipe italiana pode conseguir a vitória se executar seu plano de jogo. Confira como acompanhar o duelo ao vivo.

Ronaldo está de volta ao Old Trafford pela primeira vez desde 2013, quando seu gol pelo Real Madrid eliminou o United e classificou o time espanhol para as quartas de final da Liga dos Campeões.

"Emotivo? Eu me lembro como era quando eu estava aqui em Manchester", disse o português em entrevista coletiva na segunda-feira. "Eu venci muitos troféus aqui. Eu lembro dos torcedores também, a torcida era fantástica".

Cristiano Ronaldo conquistou três títulos do Campeonato Inglês, a FA Cup, duas copas da Liga e a primeira de suas cinco Liga dos Campeões durante os seis anos no Manchester United, e espera um jogo duro contra a equipe de José Mourinho, apesar das dificuldades que a equipe inglesa tem passado.

O Manchester é o décimo na tabela do Campeonato Inglês após um início vagaroso de temporada, e em segundo no Grupo H da Liga dos Campeões, dois pontos atrás da Juve, após uma vitória e um empate nos dois primeiros jogos.

"Vai ser um jogo difícil. O Manchester tem um time bom, eles vão jogar em casa", disse o português. "Será difícil para nós, mas temos nossas armas. Temos chance, eu sei que se jogarmos como o técnico quer, temos boas chances de vencer a partida".

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, que tem quatro pontos de liderança no Campeonato Italiano após oito vitórias e um empate, disse que os atletas da Juve terão de igualar as condições físicas da equipe do United, e revelou que jogará com uma linha de quatro para conseguir mais estabilidade defensiva.

"Será um jogo físico, vamos ter que jogar com muita concentração, administrar a bola e nos armamos bem no nível técnico para evitar uma das maiores ameaças que eles podem nos trazer: as bolas altas", disse Allegri.