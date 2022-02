Cristiano Ronaldo se torna a primeira pessoa a alcançar 400 milhões de seguidores no Instagram

Cristiano Ronaldo quebrou mais um recorde. Se já não bastasse ser o maior artilheiro da Liga dos Campeões e da Eurocopa, o atacante de 37 anos se tornou a primeira pessoa a superar a marca de 400 milhões de seguidores no Instagram. É como ele tivesse duas vezes a população do Brasil em sua conta - o País tem 211 milhões de habitantes, segundo o IBGE de 2020.

Em janeiro de 2020, o jogador, que ainda atuava pela Juventus, da Itália, havia alcançado a marca de 200 milhões de seguidores na rede. Com isso, em pouco mais de dois anos, o perfil pessoal de Cristiano Ronaldo dobrou esse número.

Em suas redes, o português do Manchester United costuma publicar atualizações sobre sua família, amigos, conquistas e, eventualmente, sobre sua marca, a “CR7”. No último sábado, 5, quando celebrou seu aniversário de 37 anos, o atleta agradeceu aos seus fãs, com uma foto com sua mulher, que alcançou mais de 14 milhões de curtidas.

“A vida é uma montanha russa. Trabalho duro, expectativas crescentes, objetivos imediatos. Mas no fim, tudo se resume à família, amor, honestidade, amizade, valores que fazem tudo valer a pena. Obrigado por todas as mensagens! 37 e contando!”, escreveu Cristiano no Instagram.

O segundo atleta mais seguido do Instagram é Lionel Messi, com quase 100 milhões de diferença para Cristiano Ronaldo. Os dois são os únicos jogadores dentre as 10 pessoas com mais seguidores na rede social.

Confira o top 10: