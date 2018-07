Cristiano Ronaldo sonegou R$ 550 milhões, segundo jornal espanhol

Cristiano Ronaldo recebeu 150 milhões de euros (aproximadamente R$550 milhões), pela venda de seus direitos de imagem a empresas sediadas nas Ilhas Cayman, e declaradu apenas uma pequena parte à Receita Federal espanhola, publicou o Jornal El Mundo. A denúncia faz parte da investigação com base nos documentos obtidos pela revista alemã Der Spiegel no "Football Leaks".

Segundo o jornal, 75 milhões de euros (R$ 275 milhões de reais) foram pagos ao craque pela venda de seus direitos de imagem às empresas Adifore Finance e Arnel Services de 2015 a 2020. A operação foi intermediada por uma empresa ligada ao empresário Peter Lim e o dinheiro foi depositado em uma conta na Suíça. A outra parte, de 74,8 milhões de euros (R$ 275,1 milhões de reais), é referente aos seis primeiros anos de contrato com o Real Madrid, que foram negociados com a Tolinn Associates.

Deste montante, menos de 4% do arrecadado nas transações com as empresas caribenhas (5,6 milhões de euros ou R$ 20,4 milhões de reais) teria sido pago à Receita Espanhola.

Esta é a segunda vez na semana que Cristiano Ronaldo entra na mira do fisco espanhol. Nesta quarta-feira (24/5), o atleta havia sido denunciado por sonegar 8 milhões de euros (R$29,3 milhões de reais).

Messi e Neymar também são acusados de fraude

Além do português, outros grandes jogadores enfrentam problemas desta mesma natureza. Messi foi condenado a 21 meses de prisão por fraude fiscal e teve a pena convertida em multa de 2 milhões de euros. Neymar também teve seus bens bloqueados pela Justiça Federal brasileira. Luis Suárez e Alexis Sanches também são investigados por sonegação.