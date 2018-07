Cristiano Ronaldo tenta levar Portugal à semifinal

Cristiano Ronaldo busca colocar Portugal nas semifinais da Eurocopa pela quarta vez na história. A Polônia é o obstáculo que precisar ser superado nesta quinta-feira, às 16h, em Marselha. O atacante do Real Madrid terá pela frente uma defesa forte, que sofreu apenas dois gols na competição e conseguiu parar o ataque da Alemanha na primeira fase, arrancando um empate sem gols.

O português chega bastante motivado para confronto. Após um início vacilante, Cristiano Ronaldo marcou dois gols no empate diante da Hungria que garantiu Portugal nas oitavas de final e contra a Croácia, nas quartas, participou da jogada do gol da classificação, anotado por Nani na prorrogação, em rebote de finalização do craque do Real Madrid.

Além disso, com oito gols em quatro participações no torneio, o atacante está apenas um atrás de Michel Platini, artilheiro histórico da Eurocopa. “Vamos tentar ter outra vez um bom equilíbrio na equipe e que cada jogador cumpra seu papel. Estamos felizes em contar com Cristiano Ronaldo, que vem tentando muito e só não marcou mais porque as defesas não deixaram”, afirmou o técnico de Portugal, Fernando Santos.

HORA DE MARCAR

Polônia aposta na eficiência defensiva e, claro, em Lewandowski. O atacante do Bayern de Munique ainda não marcou na competição e todos confiam que ele possa, enfim, desencantar nas quartas de final. “Lewandowski cria brechas, permite que os companheiros fiquem livres. Ele concentra a atenção do adversário. Quando ele desencantar, vai doer muito nos adversários”, disse o técnico da Polônia, Adam Nawalka.

O treinador polonês também confia no poder de marcação dos volantes Blaszczykowski, Krychowiak, que dão sustentação aos zagueiros Glik e Pazdan, liberando os laterais, principalmente Piszczek para ajudar no ataque pelo lado direito.