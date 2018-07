Cristiano Ronaldo termina fase de grupos da Liga como recordista

Maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo se tornou o recordista de gols na fase de grupos do torneio continental ao balançar a rede 11 vezes, quatro delas nesta quarta-feira na goleada do Real Madrid sobre o Malmö por 8 a 0 no Santiago Bernabéu.

Maior goleador da competição nas temporadas 2007/2008, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, o astro português vem dando poucas chances aos adversários. O segundo colocado na lista é o polonês Robert Lewandowski, que marcou os dois da vitória do Bayern de Munique sobre o Dínamo de Zagreb por 2 a 0 e foi a sete na competição.

Entre os brasileiros, o que mais comemorou foi Willian. O meia do Chelsea marcou cinco gols, quatro deles de falta, e tem dois de vantagem para Alex Teixeira, já eliminado com o Shakhtar Donetsk, e Hulk, do Zenit São Petersburgo.

Tabela de artilheiros da Liga dos Campeões:

Com 11 gols: Cristiano Ronaldo (Real Madrid).

Com 7 gols: Robert Lewandowski (Bayern de Munique).

Com 6 gols: Luis Suárez e Artem Dzyuba (Zenit).

Com 5 gols: Olivier Giroud (Arsenal); 'Chicharito' Hernández (Bayer Leverkusen); Thomas Müller (Bayern de Munique) e Willian (Chelsea).

Com 4 gols: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid); Admir Mehmedi (Bayer Leverkusen) e Karim Benzema (Real Madrid).

Com 3 gols: Alexis Sánchez (Arsenal); Lionel Messi (Barcelona); Nicolás Gaitán (Benfica); Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach); Seydou Doumbia (CSKA Moscou); Danijel Milicevic (Gent); Raheem Sterling (Manchester City); Vincent Aboubakar (Porto); Felipe Pardo (Olympiacos); Ángel Di María (Paris Saint-Germain); Alex Teixeira (Shakhtar Donetsk) e Hulk (Zenit).