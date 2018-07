Cristiano Ronaldo termina Liga dos Campeões com artilharia recorde

MADRI - O atacante Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, terminou a Liga dos Campeões 2013/2014 como artilheiro e com o recorde de gols marcados por um mesmo jogador em uma edição: 17. Ele deixou sua marca de pênalti na final do torneio, na qual sua equipe venceu o Atlético de Madrid por 4 a 1 (1 a 1 no tempo normal e 3 a 0 na prorrogação).

O segundo colocado na tabela de artilharia foi o sueco Zlatan Ibrahimovic, do PSG, com dez gols. Em terceiro, empatados, ficaram Lionel Messi, do Barcelona, e o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, do Atlético, ambos com oito. Entre jogadores da seleção brasileira, os melhores foram Neymar, do Barcelona, com quatro, e Hulk, do Zenit, com três.

Confira os melhores colocados na tabela de artilharia da Liga dos Campeões 2013/2014:.

Com 17 gols: Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid)

Com 10: Zlatan Ibrahimovic (SUE/Paris Saint-Germain)

Com 8: Lionel Messi (ARG/Barcelona) e Diego Costa (ESP/Atlético de Madrid)

Com 6: Sergio Agüero (ARG/Manchester City), Robert Lewandowski (POL/Borussia Dortmund), Gareth Bale (GAL/Real Madrid).

Com 5: Thomas Müller (ALE/Bayern de Munique), Álvaro Negredo (ESP/Manchester City), Arturo Vidal (CHI/Juventus), Karim Benzema (FRA/Real Madrid), Marco Reus (ALE/Borussia Dortmund).

Com 4: Neymar (BRA/Barcelona), Arjen Robben (HOL/Bayern de Munique), Fernando Torres (ESP/Chelsea), Gonzalo Higuaín (ARG/Napoli), Edinson Cavani (URU/Paris Saint-Germain), Raúl García e Arda Turan (TUR/Atlético de Madrid), Hulk (BRA/Zenit São Petersburgo) e Robin van Persie (HOL/Manchester United).