Cristiano Ronaldo testa positivo para covid-19 e deixa seleção portuguesa

O atacante Cristiano Ronaldo contraiu o novo coronavírus. O jogador da Juventus testou positivo em um exame e deixará a concentração da seleção de Portugal, com a qual estava reunido para uma partida contra a Suécia, nesta quarta-feira, válida pela Liga das Nações.

A confirmação do teste positivo de Cristiano foi divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol. A entidade explicou que o jogador está "bem, sem sintomas e em isolamento". A associação ressaltou, ainda, que os demais atletas foram submetidos a outros exames nesta terça-feira e todos deram negativo. Com isso, estão aptos para o treino que antecederá o confronto cdiante da seleção sueca.

"Cristiano Ronaldo foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional após teste positivo para covid-19 e não enfrentará a Suécia. O internacional português está bem, sem sintomas, e em isolamento. Na sequência do caso positivo, os restantes jogadores realizaram novos testes na manhã desta terça-feira, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol", afirma o comunicado.

Antes de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa já havia registrado dois casos positivos de coronavírus nesta Data Fifa, com o goleiro Anthony Lopes e o zagueiro José Fonte. Ambos, então, foram dispensados, mesmo procedimento adotado com a craque da Juventus.

A partida entre Portugal e Suécia será disputada nesta quarta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Agora desfalcada de Cristiano Ronaldo, a equipe lidera o Grupo 3 da Liga A, com sete pontos, empatada com a França.