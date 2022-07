Cristiano Ronaldo é rejeitado por Thomas Tuchel e Chelsea não deve fazer proposta

Cristiano Ronaldo segue com seu futuro incerto no futebol. Atualmente no Manchester United, mas oferecido por seu empresário ao PSG recentemente, o craque português teria sido rejeitado pelo Chelsea, segundo informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências do futebol.

Thomas Tuchel, técnico do clube londrino, seria contra a contratação do atacante. Jorge Mendes, agente do jogador, ofereceu seu atleta a Todd Boehly, novo dono do clube, assim como o fez para o Paris Saint-Germain. As conversas entre as partes teriam fluído, mas segundo o jornalista, "a decisão final sempre foi do treinador (Tuchel)".

As especulações de que o Chelsea poderia ser o novo destino de Cristiano Ronaldo aumentaram durante a última semana. Insatisfeito com o seu desempenho e o do Manchester United em 2021/22, as ações do atacante levam a entender que está em busca de um novo clube. Além das conversas de Jorge Mendes, CR7 não compareceu à primeira semana de treinamentos na pré-temporada dos "red devils" - o jogador alegou se tratar de problemas familiares.

"O Chelsea agora está focado em novos acordos", afirmou Fabrizio Romano, que reforça o desinteresse de Tuchel em contar com Cristiano Ronaldo para a próxima temporada. Nesta quarta-feira, o clube londrino anunciou a contratação do atacante Raheem Sterling, que estava no Manchester City há sete anos, por 47,5 milhões de libras (cerca R$ 300 milhões). Koulibaly, zagueiro do Napoli, é outro reforço que pode ser anunciado já nos próximos dias.

Thomas Tuchel has decided against Cristiano Ronaldo signing, as things stand. Jorge Mendes had talks with Todd Boehly but final decision has always been up to the manager. #CFC Chelsea are now focused on different deals - Tuchel isn’t keen on signing Cristiano. pic.twitter.com/Fa19FcPhNX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2022

Com isso, Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes seguem em busca de um novo lar. Agente de outras estrelas do futebol mundial, como o atacante Bernardo Silva, do Manchester City, o empresário esteve em Barcelona para tratar de negócios com Joan Laporta, presidente do clube catalão.

Segundo a imprensa inglesa, Cristiano já informou que não deseja seguir em Manchester no próximo ano. Aos 37 anos, o português tem contrato até junho de 2023. Na última temporada, disputou 37 partida pelo United, com 24 gols marcados e três assistências.