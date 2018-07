Cristiano treina bem, mas Portugal segue com dúvidas

O lateral Raphael Guerreiro e o meio-campista André Gomes ficaram fora do treino que a seleção portuguesa realizou na manhã desta quarta-feira, em Marcoussis, no último trabalho de preparação para o jogo diante da Polônia, nesta quinta, às 16 horas (de Brasília), em Marselha, pelas quartas de final da Eurocopa.

Os dois jogadores se recuperam de problemas musculares e seguiram realizando trabalho específico com o fisioterapeuta da equipe nacional, António Gaspar, assim como apenas correram em volta do gramado, em separado do resto do grupo de jogadores da seleção. Com isso, eles seguem como dúvidas na escalação do time comandado pelo técnico Fernando Santos.

Portugal avançou às quartas de final ao eliminar a Croácia com uma vitória por 1 a 0, conquistada com um gol marcado no segundo tempo da prorrogação, no último sábado, em Lens. Já os poloneses sofreram ainda mais para se classificar, pois empataram com os suíços por 1 a 1 e depois triunfaram nas cobranças por pênaltis.

Grande esperança de Portugal, Cristiano Ronaldo treinou normalmente nesta quarta-feira e mostrou estar em boas condições físicas para o duelo contra os poloneses, apesar de viver o desgaste provocado pela Eurocopa neste final de temporada prolongado em razão da disputa da competição continental.

Foi do astro do Real Madrid, por sinal, a finalização cruzada que resultou no rebote do goleiro croata para Quaresma tocar a bola para as redes e dar a vitória aos portugueses nas oitavas de final. Ao marcar duas vezes no empate por 3 a 3 com a Hungria, na rodada derradeira da primeira fase, o atacante se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em quatro edições seguidas da Eurocopa.