Cristiano Ronaldo treina com o grupo e deve defender o Real no clássico

O atacante Cristiano Ronaldo voltou a treinar com o grupo nesta sexta-feira, véspera do clássico com o Barcelona, e deve ser confirmado no Real Madrid para o importante jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

O português participou normalmente da atividade leve que encerrou a preparação da equipe para o duelo no Santiago Bernabéu. O Real não divulgou se o jogador esteve também no trabalho anterior, que definiu os titulares do técnico Zinedine Zidane.

Foi a primeira vez na semana que Cristiano Ronaldo treinou com o grupo. Nos três dias anteriores, o atleta trabalhou em separado, o que gerou preocupação quanto a sua participação no clássico. Mesmo sendo titular no sábado, o atacante será motivo de desconfiança por ter feito apenas um treino com o grupo na semana.

O atacante ficou de fora das atividades de terça, quarta e quinta, as primeiras depois da conquista do Mundial de Clubes nos Emirados Árabes Unidos, sábado passado, diante do Grêmio, por conta de uma suposta dor na panturrilha. Ele teria sofrido uma pancada no local em dividida com o zagueiro brasileiro Pedro Geromel, na final do Mundial.

O clássico deste fim de semana é essencial para o Real. Afinal, o time madrilenho é apenas o quarto colocado do Espanhol, com 31 pontos, 11 atrás do líder Barcelona, que tem um jogo a mais. Por isso, os comandados de Zidane precisam da vitória se quiserem seguir sonhando com o título.