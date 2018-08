Cristiano Ronaldo treina na academia um dia após estrear pela Juventus

Cristiano Ronaldo já retomou os trabalhos neste domingo, um dia depois de sua estreia pela Juventus no Campeonato Italiano. O craque português postou uma foto no Instagram na academia e escreveu em italiano: "Buona Domenica" (bom domingo, em português).

O jogador teve uma boa atuação na suada vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o Chievo, no sábado. Cristiano Ronaldo passou em branco, mas criou inúmeras chances para marcar. Ele só não conseguiu passar pelo goleiro Sorrentino, que também foi um dos destaques da partida.

Aos 41 minutos do segundo tempo, Cristiano Ronaldo acabou se chocando com Sorrentino, que levou a pior. O goleiro chegou a ficar desacordado em campo e precisou ser levado a um hospital em Verona.

Sorrentino passou a noite sob observação e recebeu alta pela manhã, com uma fratura no nariz e um corte no ombro esquerdo. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo já começou a preparação para seu segundo jogo com a camisa da Juventus, o primeiro em Turim. A equipe alvinegra receberá a Lazio no próximo sábado, às 13h (de Brasília).