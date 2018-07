Cristiano Ronaldo treina separado pelo 3º dia seguido e preocupa para o clássico

Pelo terceiro dia consecutivo, Cristiano Ronaldo treinou separado dos companheiros do Real Madrid, às vésperas do clássico diante do Barcelona. Neste sábado, madrilenhos e catalães jogam no Santiago Bernabéu, em jogo importantíssimo válido pelo Campeonato Espanhol.

Ronaldo já havia ficado de fora da atividade na terça e na quarta, as primeiras depois da conquista do Mundial de Clubes nos Emirados Árabes Unidos, sábado passado, diante do Grêmio. Na terça, Benzema também desfalcou o treino, mas já na quarta, o francês trabalhou normalmente.

Se a comissão técnica tratava as ausências de Ronaldo apenas como precaução, a repetição do desfalque nos dias seguintes fez com que o craque se tornasse uma preocupação. O português estaria reclamando de dores na panturrilha, que seriam fruto de uma forte entrada dada por Pedro Geromel ainda nos primeiros minutos da decisão do Mundial.

A preocupação sobre Cristiano é grande. Afinal, mesmo que atue no sábado, o jogador terá participado no máximo de um treino ao lado dos companheiros ao longo da semana, caso retorne na sexta-feira.

O clássico deste fim de semana é essencial para o Real. Afinal, o time madrilenho é apenas o quarto colocado do Espanhol com 31 pontos, 11 atrás do líder Barcelona, que tem um jogo a mais. Por isso, os comandados de Zidane precisam da vitória se quiserem seguir sonhando com o título.