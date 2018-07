Cristiano Ronaldo ultapassa marca dos 300 gols em vitória sobre Getafe

A véspera do jogo foi tumultuada por uma reportagem do diário esportivo Marca, segundo a qual os capitães Iker Casillas e Sergio Ramos teriam ameaçado sair do clube a menos que o técnico José Mourinho fosse demitido.

Florentino Pérez, presidente do Real, convocou uma coletiva de imprensa para negar a história e acusar o jornal de mentir.

Os campeões espanhóis deixaram seu futebol falar com uma vitória tranquila contra seus rivais locais.

Mourinho, que fez 50 anos no sábado, deixou vários jogadores fundamentais fora de sua escalação principal, incluindo Xabi Alonso e Sami Khedira, e o Real penou para romper a determinada defesa do Getafe no primeiro tempo.

Assim que Ramos conferiu no canto da rede adversária aos oito minutos da segunda etapa, o time da casa aumentou a pressão, e Ronaldo marcou três vezes em 10 minutos, o primeiro deles seu 300º gol em um clube.

O português, que foi substituído a cerca de 15 minutos do final após uma pancada no tornozelo direito, marcou 5 gols para o Sporting, 118 para o Manchester United e soma 179 no Real.

(Por Iain Rogers)