Cristiano Ronaldo usa rede social para estimular a Juventus após vitória na Itália

Principal nome da Juventus, o atacante Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para exaltar o comportamento do time na vitória da última quarta-feira sobre o Napoli, pelo Campeonato Italiano. O triunfo de 2 a 1 (em jogo adiado pela terceira rodada da competição) rendeu a terceira colocação para a equipe de Turim. Artilheiro do campeonato com 25 gols, CR7 fez um dos gols da vitória da Juve. "Grandes rapazes. Três pontos muito importantes. Precisamos desse espírito até o final", relatou em sua postagem.

Com o resultado, a Juventus soma 59 pontos e está agora a um do vice-líder Milan. Na ponta da classificação, a Internazionale administra uma boa gordura com seus 71 pontos. A busca pelo scudetto (A Juve corre atrás do décimo título seguido) tornou-se uma obsessão para o jogador após a surpreendente eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Bastante criticado pela queda, o jogador português quer agora dar a resposta com mais uma conquista para o seu currículo.

Leia Também Direção da NBA espera ter capacidade total de público para a temporada 2021/2022

A saída do principal torneio europeu forçou a especulação de uma possível volta de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. Mas o diretor de futebol do clube, o ex-jogador Pavel Nedved, se apressou em assegurar a permanência do craque na Itália. "Ronaldo é intocável. Tanto em nível técnico quanto de imagem, ele nos deu um impulso. Não preciso dizer mais nada", afirmou o dirigente em entrevista à DAZN.

Cristiano Ronaldo tem contrato com a equipe de Turim até o fim de junho de 2022, meses antes da Copa do Catar. E pela palavra da diretoria, enquanto houver o vínculo, o português segue defendendo o clube de Turim. "Ele marcou 100 gols em 120 jogos. Não precisamos dizer mais nada sobre o seu desempenho dentro de campo", completou Nedved. A Juventus volta a jogar neste domingo, quando recebe o Genoa, pela 30ª rodada. Em caso de tropeço do Milan diante do Parma (a partida acontece sábado), a equipe de Turim se garante na vice-liderança do Italiano.