Cristiano Ronaldo vai se aposentar no Real, diz cartola

MADRI - O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, tratou de acabar nesta segunda-feira com os rumores de uma suposta insatisfação de Cristiano Ronaldo, que, segundo a imprensa europeia, estaria disposto a trocar de equipe num futuro próximo. Segundo ele, o astro português de 28 anos vai continuar no clube espanhol até o final da sua carreira.

"Cristiano Ronaldo que ser aposentar no Real Madrid, e o Real também quer que ele se aposente aqui", avisou Florentino Perez. "Ainda não houve negociação (sobre um novo contrato) porque ele está em férias. Mas não há dúvida de que Cristiano Ronaldo vai se aposentar aqui, porque é o que ele quer. Assim como Zidane e outros grandes jogadores fizeram."

Na maior contratação da história do futebol mundial, Cristiano Ronaldo foi comprado em 2009 pelo Real, que pagou 94 milhões de euros ao Manchester United para ficar com ele. Desde então, o português tem sido o principal destaque do clube de Madri. Na última temporada, no entanto, surgiram rumores de que o astro estaria insatisfeito e poderia ser negociado - seu contrato vai até o final da temporada 2014/215 na Europa.

Na semana passada, o próprio Cristiano Ronaldo tratou de negar os rumores - o principal deles é de um possível retorno para o Manchester United. "Meu futuro está no Real Madrid", chegou a dizer o astro. Para confirmar isso, Florentino Perez, recém-eleito para mais um mandato de quatro anos na presidência, também se manifestou nesta segunda-feira.

O dirigente ainda comentou sobre os novos contratados do Real: o técnico italiano Carlo Ancelotti, o lateral espanhol Carvajal e o meia-atacante espanhol Isco. E não quis confirmar o interesse no meia galês Gareth Bale, do Tottenham. "Ele é um grande jogador, que pertence a um clube do qual somos amigos. Mas não fizemos nenhuma proposta", disse Florentino Perez.