Cristiano Ronaldo: 'Vamos ver se o Barcelona nos faz 8 gols'

"O Barça ganhou de 8 a 0? Isso não me diz nada", disse Cristiano Ronaldo, que também assegurou que não lhe importa o troféu de artilheiro do campeonato: "Isso não me importa. Estou lutando para ganhar o campeonato".

Além disso, relatou como Sergio Ramos lhe pediu permissão para bater o pênalti que foi o terceiro gol do Real Madrid: "Sergio me disse, 'me deixa bater', e é um grande amigo e precisa de confiança", concluiu.