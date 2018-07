Cristiano Ronaldo vê duelo 'em aberto' contra Manchester

MADRI - O empate por 1 a 1 diante do Manchester United, em casa, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, não era o resultado que os jogadores do Real Madrid esperavam. Na partida de volta, no dia 5 de março, em Old Trafford, o time inglês pode até ficar no empate sem gols que garante vaga nas quartas de final. Mesmo assim, para Cristiano Ronaldo, o confronto está "em aberto" e ambas as equipes podem avançar.

"Foi uma partida muito disputada, o Manchester é uma equipe sólida na defesa", declarou. "Queríamos marcar mais gols, mas não concretizamos. Está tudo em aberto, vamos ao Old Trafford e temos a responsabilidade de fazer gols lá. Sempre temos a iniciativa, então vamos tentar ganhar."

Ex-jogador do Manchester United, onde atuou de 2004 a 2009, Cristiano Ronaldo era tido como principal personagem do confronto antes da partida. E ele não decepcionou os torcedores madrilenhos, anotando o gol de empate da equipe aos 29 minutos do primeiro tempo - Welbeck havia marcado para os ingleses aos 18.

O português, no entanto, não comemorou o gol, em respeito ao ex-clube. Após o jogo ele admitiu o carinho pelo Manchester. "É uma casa pela qual joguei por seis anos, onde cheguei ainda como um garoto", afirmou.