Cristiano Ronaldo vence pela 5ª vez troféu de melhor do mundo

Com 32 anos, Cristiano Ronaldo se iguala a Lionel Messi e ganha pela quinta vez o trofeu de melhor jogador do mundo. Num evento de gala da Fifa, em Londres, o português completou uma temporada de conquistas. Mas, acima de tudo, mandou uma mensagem de que não irá descansar enquanto não for consagrado como o melhor de sua geração.

Nesta edição, votaram treinadores, capitães de seleções, torcedores e jornalistas. Messi e Neymar completaram o pódio.

Com 26 trofeus em sua carreira, Cristiano Ronaldo não esconde que sua obsessão de provar ao mundo de que é melhor que o argentino. A rivalidade entre os dois dividiu a opinião pública e levou ambos os lados até mesmo a boicotar a entrega dos prêmios da Fifa em algumas das edições. O capitão do Real Madrid, agora, quer superar Messi e, assim, encerrar a polêmica que perdurou uma década.

"Esse é um momento único na minha carreira", afirmou o português, que quebrou o gelo elogiando Messi e Neymar. "São onze anos que estou aqui nesse palco. Era algo que eu ambicionava", disse o jogador, apontando que suas conquistas são fruto de "talento e trabalho".

Com uma ambição da dimensão de sua técnica, o português já é o esportista mais bem pago da história. Pelos próximos quatro anos, ganhará US$ 50 milhões de sua equipe. Com a Nike, fechou um contrato vitalício que o pode render US$ 1 bilhão. Sua marca é nome de aeroporto em Portugal, de redes de hotéis, estátuas e dezenas de produtos de marketing. Nas redes sociais, conta com 275 milhões de seguidores, um recorde.

Mas é em campo que ele quer marcar uma época. A caminho de completar 33 anos, Cristiano está também desafiando a idade. "Uma das coisas mais impressionantes é sua capacidade de se manter no topo por tanto tempo", disse Usain Bolt, múltiplo campeão olímpico.

Seus assessores e observadores insistem que isso não ocorreu por acaso e que Cristiano focou seu trabalho tanto na parte técnica como física. "Foram inúmeras as vezes em que vi o time inteiro de Ronaldo deixar um treinamento e ele insistir em permanecer, treinando faltas contra goleiros mais jovens ou simplesmente fazendo abdominais", contou Marcos Motta, um dos principais especialistas hoje em direito esportivo.

O prêmio deve ainda reforçar a discussão se Messi ou Cristiano são os melhores. Para Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, não existem dúvidas: "Ronaldo é o melhor jogador de sua geração, de longe". "Ele já demonstrou isso muitas vezes e o prêmio é merecido. Ele sempre quer provar que é o melhor e o é".

Rio Ferdinand, um dos companheiros do português no Manchester United, acredita que Ronaldo terminará sua carreira como um dos três melhores da história do futebol.

Entre as mulheres, o prêmio de melhor jogadora do mundo em 2017 ficou para a holandesa Lieke Martens.