Cristóvão admite erros, mas diz que Flamengo mereceu vencer

O técnico Cristóvão Borges admitiu que o Flamengo sofreu demais no duelo com o Goiás, mas avaliou que o time mereceu sair do Serra Dourada com a vitória por 1 a 0, assegurada com o gol marcado por Marcelo Cirino na etapa final. O treinador, porém, exibiu preocupação com os erros cometidos no primeiro tempo do confronto válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"No primeiro tempo não conseguimos encaixar o que tínhamos planejado e executar para marcar bem. Foi o que a gente corrigiu. Fomos melhores no segundo tempo e merecemos vencer", afirmou, também elogiando a evolução apresentada pelo time na segunda etapa.

A segunda vitória consecutiva no Brasileirão levou o Flamengo a atingir os 19 pontos, em 11º lugar. O time volta a entrar em campo no próximo domingo, quando vai encarar o Santos, no Maracanã, pela 16ª rodada.