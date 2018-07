Cristóvão admite excesso de erros, mas prevê evolução domingo

Embora tenha vencido o lanterna América-MG por 2 a 0 na noite da última quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o Corinthians não exibiu uma boa atuação e quase sofreu o empate no segundo tempo quando vencia por 1 a 0. Após o confronto, o técnico Cristóvão Borges admitiu que sua equipe jogou em um nível abaixo do esperado, mas enfatizou que o time deverá apresentar evolução no domingo, contra o Flamengo, no Itaquerão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A partida não foi dentro do nosso potencial, erramos muitos passes, e isso atrapalhou um rendimento mais regular e consistente. Mesmo assim, a equipe conseguiu se defender bem, controlou o segundo tempo e saiu com a vitória", afirmou o treinador, para em seguida reconhecer que os erros corintianos possibilitaram que o América tivesse o controle do jogo em alguns momentos.

Em entrevista coletiva, Cristóvão destacou que houve certa "precipitação" dos seus jogadores, "principalmente na construção das jogadas", mas depois prometeu: "Isso não é da equipe, e domingo não vamos fazer isso".

O comandante também festejou o fato de que nas próximas semanas o Corinthians contará com um maior intervalo de descanso entre uma partida e outra, fato proporcionado pela retomada da disputa da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, cujos jogos acontecem no meio de semana. "Campeonato é longo, muito duro. Passamos uma fase agora, é um campeonato muito difícil, com jogos seguidos. Vamos procurar manter o ritmo no domingo e a partir daí temos bastante tempo para tudo, programar, trabalhar melhor e recuperar os jogadores", disse.

GUILHERME É PERDOADO

Cristóvão também não escapou de comentar, nesta quarta-feira à noite, a reclamação feita por Guilherme após o meia ter sido sacado para a entrada do atacante Luciano na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz, no último sábado, no Itaquerão. E o treinador minimizou a importância do episódio e deixou claro que perdoou a atitude intempestiva do atleta.

"Não há problema algum. Conversamos e tento lidar com todos eles. A hierarquia tem de ser respeitada e será respeitada. Vamos seguir de forma harmônica. Isso não é nada de mais, são coisas que acontecem, a gente resolve e fica tudo certo. Conversamos individualmente e depois com o grupo inteiro. Estou chegando, nem todos me conhecem. Não tem necessidade de repreender, isso é coisa de colégio. Aqui é profissional, falamos direto e claro, mostrando como as coisas vão ter de ser. Sem problemas", ressaltou.