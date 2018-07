Cristóvão afirma que ainda busca formação ideal no Fluminense

Após perder para o Vasco por 1 a 0, domingo, no Engenhão, em clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o técnico Cristóvão Borges admitiu que ainda não encontrou a formação ideal do Fluminense neste início de temporada. E ele usou as várias mudanças que o elenco passou após o Campeonato Brasileiro do ano passado para pedir tempo e paciência ao torcedor do seu time.

"Precisamos encontrar a melhor maneira sim. Tivemos muitas mudanças e para encontrar a forma ideal requer tempo. Por isso, sempre tenho que mudar a equipe, para encontrar equilíbrio. Esse time tem potencial, mas precisa de tempo", disse Cristóvão.

Assim, defendendo o potencial dos jogadores do seu elenco, Cristóvão garantiu encarar com naturalidade a oscilação do Fluminense nos primeiros jogos de 2015. "O Fluminense que eu projeto é um que seja próximo do que estava na temporada passada. Há uma mudança grande na equipe. Saíram alguns atletas e entraram outros. Cada um tem sua característica e dentro disso precisamos de tempo para encontrar a melhor forma de jogar. Com isso, é natural que a equipe alterne bons e maus momentos", comentou.

Com 11 pontos, o Fluminense está em quinto lugar no Campeonato Carioca, fora da zona de classificação às semifinais. O time volta a jogar no próximo domingo, em Volta Redonda, diante do Resende.