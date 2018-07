Cristóvão barra Walter e treina Fluminense com Edwin Valencia

Se na quinta-feira o técnico Cristóvão Borges treinou o Fluminense com Valencia como titular, mas com os atacantes trabalhando à parte, nesta sexta-feira o treinador barrou Walter para escalar o colombiano no meio-campo do time que vai pegar o Atlético-PR, domingo, na Arena da Baixada, pelo Brasileirão.

Com o volante Valencia no time, Cristóvão povoa o meio-campo para enfrentar os paranaenses. Rafael Sóbis, que havia feito treino de finalização com Walter na quinta-feira, será o único atacante do time titular.

"Já havia dito que se houvesse necessidade, eu mudaria. Para mudar, precisaria de treinamento. Tenho acompanhado o Atlético, e eles estão com dúvida na escalação. Estamos preparados para jogar das duas formas. Desde que cheguei, é a primeira vez que jogamos com volante de marcação", explicou Cristóvão.

Outra novidade no treino desta sexta-feira foi a escalação de Elivelton no lugar do recém-chegado Henrique, que sentiu um incômodo no joelho esquerdo. No coletivo, os reservas venceram por 2 a 0, com dois gols do volante Rafinha.

Ainda sem poder contar com Fred, o Flu deverá jogar com: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Elivélton e Carlinhos; Valencia, Jean, Wagner, Cícero e Conca; Rafael Sóbis. foram os escalados na equipe principal.