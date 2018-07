Cristóvão Borges admite pressão por vitória do Fluminense

Em busca da vaga na Libertadores, o Fluminense enfrenta nesta quinta-feira a Chapecoense, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Para o técnico Cristóvão Borges, o time carioca entrará em campo pressionado pela obrigação da vitória - mesmo porque, o jogo acontecerá no Maracanã.

"Temos a obrigação pela vitória, tem pressão e isso vai acontecer até chegarmos ao G-4 e atingirmos nossa missão. Claro que a pressão é grande por causa disso. Mas nosso time está tranquilo e confiante. Vai ser um jogo duro", disse Cristóvão Borges, que também elogiou a Chapecoense.

Segundo o treinador, os jogadores do time catarinense "se defendem bem, são rápidos, tem contra-ataque e sabem jogar". "Mas estamos nos preparando para essas dificuldades", avisou Cristóvão Borges, mostrando confiança em mais uma vitória do Fluminense, para seguir vivo na briga.

Para ajudar, o técnico pede o apoio dos torcedores nesta quinta-feira. "Nosso torcedor sabe da necessidade de ir ao estádio e jogar junto. É um momento decisivo e temos que contar com todos. Com certeza eles estarão no Maracanã e ficamos ainda mais fortes quando isso acontece", avaliou.