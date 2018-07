Cristóvão Borges ainda sonha com título: 'Continuamos a perseguir os líderes'

O Corinthians ficou aliviado por vencer o Sport por 3 a 0, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, pela oportunidade de continuar a sonhar com o título. Ao fim da vitória no Itaquerão o técnico Cristóvão Borges afirmou que o resultado foi importante para não deixar a distância aumentar para os líderes, além de se manter no G-4 da competição, com 40 pontos.

"A vitória foi importante para manter a perseguição, não podíamos distanciar. No campeonato vamos ter nas próximas rodadas muitos confrontos diretos no bloco da frente. Quem se sair melhor e manter a regularidade, vai dar um salto", afirmou o treinador. Entre esses confrontos, o Corinthians terá o clássico com o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, e no fim de semana seguinte o Palmeiras, em Itaquera.

Para o treinador corintiano, as 15 rodadas finais vão coincidir com um momento de evolução do time. "Estamos no processo de firmar nosso trabalho. Não gosto de fazer projeções. Tenho visto melhoras de todos no elenco. Podemos ver o elenco crescendo junto e brigar pelo título nos jogos seguintes. Trabalhamos para corrigir algumas falhas nos últimos dias e já vi melhoras nos últimos jogos", explicou.

Para o clássico com o Santos, no domingo, o treinador adiantou que vai manter no time o zagueiro Vilson. O jogador substituiu o suspenso Balbuena contra o Sport e novamente vai ganhar a vaga de outro titular na defesa. Yago recebeu o terceiro cartão amarelo. Já no caso de Gustavo, estreante nesta quinta, o técnico evitou confirmá-lo na partida da Vila Belmiro.