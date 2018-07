Cristóvão Borges celebra volta do bom futebol no Fluminense

A vitória por 4 a 2 diante do Criciúma no último sábado foi muito importante para o Fluminense. Além de reabilitar a equipe após três partidas sem vitória, mostrou finalmente o bom futebol que era tao cobrado pela torcida. O técnico Cristóvão Borges celebrou a boa atuação e exaltou o fato de ela ter acontecido em momento tão decisivo do Campeonato Brasileiro.

"O nosso desejo é esse. Todo o trabalho que fizemos ao longo da semana, e as conversas que tivemos foram no sentido de que nós precisávamos nos reencontrar. O tipo de futebol que jogamos nos deixa satisfeitos. Intensidade, competitividade, é dessa maneira que nós queremos e foi assim que fizemos as melhores partidas. Principalmente hoje, que era um momento delicado, resultados seguidos não satisfatórios, torcida estava aí, apoiou o time. Ficamos contentes com a vitória", declarou.

Contra o Criciúma, Cristóvão apostou em um esquema mais ofensivo. Sem Cícero, contundido, apostou no retorno do atacante Walter ao lado de Fred, e deu certo. Apesar disso, o próprio treinador admitiu que o novo sistema do Fluminense não está garantido e será repensado a cada rodada.

"Vai depender do desempenho. Nós precisamos manter o nível de atuação, de performance. Conseguimos fazer isso, a equipe se destacou. Estamos buscando esse reencontro, chegamos o mais próximo do que fizemos de melhor. Sistema? Não tem como garantir que não vai mexer. Vai depender do que apresentar jogo a jogo. Vai depender da nossa performance", afirmou.