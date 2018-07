Cristóvão Borges comemora evolução do Corinthians antes do clássico

Apesar de deixar o G-4 do Campeonato Brasileiro, o técnico Cristóvão Borges fez uma avaliação positiva do desempenho do Corinthians no empate contra o Coritiba e aposta que o time terá uma atuação ainda mais convincente contra o Palmeiras, sábado, no Itaquerão. Para o treinador, o Corinthians demonstrou em Curitiba uma regularidade durante os 90 minutos. "Diferentemente dos últimos jogos conseguimos ser mais consistente nos dois tempos do jogo, estávamos oscilando, jogava um bem em um tempo e no outro não. Hoje (quarta-feira) fomos mais constantes, o que estávamos buscando. Assim vamos conseguir os resultados que queremos", elogiou Cristóvão.

Mesmo assim, o treinador não considerou o resultado positivo, já que, ao somar apenas um ponto, o Corinthians foi ultrapassado pelo Santos e deixou o grupo de classificação à Libertadores. "Hoje (quarta-feira) deixamos de conquistar os três pontos", resumiu. "Não estamos satisfeitos em termos de resultado, porque se você não ganha vai perdendo posição, como perdemos", continuou o treinador, que, na sequência da resposta voltou ao discurso de que o desempenho da equipe foi bastante positivo. "Pela partida que fizemos, nessa busca pela constância, precisávamos dar uma resposta e demos. É um fator positivo para nós, e o próximo jogo é um clássico. Tivemos coisas bastante positivas", acrescentou.

Criticado pelas substituições que fez na derrota para o Santos, Cristóvão teve que se explicar novamente após o empate contra o Coritiba. Desta vez por ter feito apenas uma mudança. Guilherme Arana entrou no lugar de Uendel, logo aos seis minutos do primeiro tempo, por causa de uma lesão sofrida pelo lateral-esquerdo. "A equipe estava bem, jogo fluindo, desenvolvendo bem, conseguindo variações que precisa. Às vezes uma alteração podia surtir efeito, mas também podia desarrumar algo arrumado. A equipe estava indo bem, por isso não alterei", explicou.

Para o clássico contra o Palmeiras, além da dúvida em relação ao aproveitamento de Uendel, o Corinthians não terá Fagner, que está suspenso. O lateral-direito recebeu o terceiro cartão amarelo no lance do pênalti que originou o gol do Coritiba.