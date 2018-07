Cristóvão Borges deixa o Corinthians após derrota para o Palmeiras

O técnico Cristóvão Borges não resistiu à derrota no clássico com o Palmeiras por 2 a 0, no Itaquerão, neste sábado, e deixa o comando do Corinthians. O anúncio da saída do treinador foi feito pelo presidente Roberto de Andrade na entrevista coletiva logo após o fim da partida.

"Comunicamos a todos que o treinador Cristóvão Borges não trabalha mais conosco." E o dirigente explicou sua decisão: "Se a gente errou de uma forma ou de outra, o reparo do erro também é importante, estamos vivos no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, se achamos que devemos fazer correção, vamos fazer."

O presidente do clube garante que a decisão não foi "resolvida em cinco minutos" e apontou a oscilação da equipe nos últimos jogos. Cristóvão Borges comandou o Corinthians em 18 jogos, com retrospecto de sete vitórias, cinco empates e seis derrotas.

"A gente já vinha observando o trabalho do treinador, estava tendo dificuldade, a pressão no Corinthians é muito grande." E Roberto de Andrade ressaltou a necessidade de corrigir o rumo do clube. "Pode ser que, se o Cristóvão continuasse, a gente atingisse os objetivos, mas na dúvida é melhor não continuar, pelo menos ficamos com a consciência mais tranquila."

O auxiliar Fabio Carille ficará no comando do Corinthians até o fim da temporada, e Roberto de Andrade evitou citar nomes de outros técnicos. "Trazer treinador faltando dois meses e meio para o fim da temporada é um tempo muito curto para ele conhecer o elenco, a gente deu preferência para o Fabio, que conhece o dia a dia do clube. Em janeiro a gente pensa em trazer outro treinador. Esse elenco que temos hoje é o que vai terminar o ano, vamos fazer planejamento para reforçar o time para 2017."