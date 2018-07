Cristóvão Borges diz que o Corinthians não soube aproveitar vantagem no clássico

O técnico do Corinthians, Cristóvão Borges, preferiu atribuir à própria equipe a derrota de virada por 2 a 1 neste domingo, por 2 a 1, para o Santos, do que reclamar da arbitragem. Mesmo com um pênalti marcado para o time da casa, na Vila Belmiro, o treinador afirmou que a principal causa do resultado foi não saber confirmar a vantagem construída no primeiro tempo.

A equipe visitante saiu na frente no primeiro tempo com um gol de Marlone. No segundo, levou a virada com gols de pênalti de Vitor Bueno, aos 24 minutos, e de Renato, aos 41. "Temos consciência do que fizemos. O resultado nos escapou. Permitimos isso, tomamos a virada porque não conseguirmos confirmar o nosso resultado", explicou o treinador em entrevista coletiva.

Independente de outros resultados, o Corinthians fecha a rodada na quarta posição, sem cair na tabela de classificação. A comodidade deixa o treinador confiante em voltar a subir no campeonato. "Entendemos que a equipe melhorou em termos de atuação, isso vem acontecendo nas últimas partidas. A equipe já foi diferente daquela que oscilava mais. Se seguirmos nesse caminho as coisas vão acontecer", afirmou.

Nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Corinthians vai enfrentar o Coritiba e contará com o retorno do zagueiro Yago, que cumpriu suspensão contra o Santos. Na sequência, no sábado, o clube vai receber o atual líder, o Palmeiras, no clássico no estádio Itaquerão, em São Paulo.

"Contra o Santos começamos a ter dificuldade em segurar a bola no ataque e isso facilitou a pressão deles. As modificações foram para que segurássemos a bola", afirmou Cristóvão Borges. O treinador contou que precisou fazer a entrada de Willians na vaga de Giovanni Augusto no segundo tempo para preservar o jogador de um desgaste físico maior.