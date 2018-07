Cristóvão Borges elogia poder de reação do Fluminense em goleada

O técnico Cristóvão Borges exaltou o poder de reação do Fluminense para conquistar a sua segunda vitória no Campeonato Carioca. Na última quarta-feira, a equipe começou perdendo a partida contra o Nova Iguaçu, mas conseguiu a virada, com todos os seus gols sendo marcados no segundo tempo, e acabou vencendo o duelo por 4 a 1, no Estádio de Edson Passos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

"Nos primeiros 20 minutos, o jogo ficou muito amarrado e nós aceitamos isso. Depois, fomos nos soltando com variações de jogo interessantes, que é o que temos de melhor. No segundo tempo foi muito bom. Conseguimos mudar o posicionamento, o que deu certo. Fizemos muitas tabelas, triangulações, que é essa equipe: qualidade técnica e jogadas pelos lados", comentou.

Cristóvão também elogiou a beleza dos gols do seu time, especialmente o segundo do Fluminense, marcado por Jean após uma trama ofensiva quer também envolveu Fred e Marlone. "Empolga, sim. Queremos é isso. Se falou muita coisa sobre o campeonato, mas isso que valoriza o produto. Hoje nós fizemos um grande segundo tempo com muitos gols. Ficamos duplamente felizes", disse.

O treinador do Fluminense, aliás, destacou a importância dos jogadores mais experientes, casos de Jean e de Fred, que marcou dois gols na partida, guiarem o time nesta temporada. "A sustentação quem dá são os mais experientes. Na pressão, a espinha dorsal que tem que segurar. Os mais jovens querem oportunidade e estão com muita vontade. Isso que está acontecendo. Felizmente conseguimos bons resultados. Fizemos um bom segundo tempo e isso aumenta nossa confiança", afirmou.